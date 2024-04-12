Çevreci Komşu Kart ağaçları da korur

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart sayesinde ilçe sakinleri mart ayında bin 204 ağacı kesilmekten kurtardı. Nisan 2016’dan bu yana uygulanan proje sayesinde, kesilmekten kurtarılan ağaç sayısı ise 169 bin 612 oldu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesinin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye katkı sağlarken doğayı da koruyan geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 8 yaşına girdi. Nisan 2016’da pilot mahallelerde başlayan proje, başarılı sonuçların ardından kısa sürede ilçe geneline yayıldı.

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınırken Çevreci Komşu Kart’la 8 yıl içinde 23 milyon 406 bin kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 10 milyon 605 bin lira kartlara yüklendi. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Zaman içinde Elektronik atıklar, bitkisel atık yağ ve tekstil atıklar da projeye dahil edilirken Çevreci Komşu Kart’la ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yarattı, kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı.

Yaklaşık 17 bin evin dahil olduğu projeyle, ilçe sakinleri sadece mart ayında bin 204 ağaç kesilmekten kurtuldu. Atıkların geri dönüşümü sağlanarak Nisan 2016’dan bu yılın mart ayı sonuna dek geçen sürede kurtarılan ağaç sayısı ise 169 bin 612 oldu.