Bursa Yenişehir’de davulcular ilgiden memnun
Ramazan ayı boyunca geceleri insanları sahura uyandıran davulcular, bayramın ilk gününden itibaren bahşişlerini toplamaya başladılar
Ramazan ayı boyunca geceleri insanları sahura uyandıran davulcular, bayramın ilk gününden itibaren bahşişlerini toplamaya başladılar.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir ay geceleri davul çalarak insanları sahura uyandıran davulcu Mustafa İskele, bayramın ilk günü yine sokaklardaydı.
Kendi sorumluluk alanı olan Kurtuluş Mahallesi’nde davul çalarak maniler söyleyenİskele’ye, bayram bahşişi ve hediyeleri verildi.
25 yıldan beri sanatını icra ettiğini söyleyen İskele, insanların gönüllerinden ne kadar bahşiş koparsa o kadarına razı olduğunu vurguladı.
Geçen yıllara göre ramazan davulcularına ilginin bu yıl arttığına işaret eden İskele, “Bu yıl ilçemizde insanlarımız bizlere daha çok bahşiş veriyor, bizimle daha çok ilgileniyorlar. Eski geleneklerin canlı tutulması ve unutulmamasını istiyoruz. Emek ve çabalarımızın olumlu sonuçlarını görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” diye konuştu.
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