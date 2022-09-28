Bursa UNESCO Derneği'nden Tirilye'de 'antik' yürüyüş

Bursa UNESCO Derneği “Doğa ve Çevre Komisyonu” tarafından organize edilen doğa yürüyüşü kapsamında Tirilye turu düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa ve çevresinin sahip olduğu çeşitli doğal ve kültürel değerlerin farkındalığı amacıyla Bursa UNESCO Derneği çeşitli etkinliklerini sürdürüyor. Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için kurulan bir dizi komisyon kendi alanlarında faaliyetlerin planlıyor.

Daha önce İznik’in UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için farkındalık amayla ‘UNESCO yolunda İznik’ temalı İznik turu gerçekleştiren dernek üyeleri, sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bir ortamda ikinci doğa yürüyüşünü Mudanya Tirilye’ye gerçekleştirdi.

Tirilye’den başlayan doğa yürüyüşü, Aya Yani Manastırı ve Kapanca Antik Limanı’nın keşfi ile devam ederek Ketendere Sahiline dek uzandı.

Tirilye’nin tarihi değerlerine ve doğal güzelliklerine farkındalık amacıyla başarıyla gerçekleştirilen gezi, antik yerleşim ve bazıları günümüze kadar ulaşmış döneminin çok önemli yapılarının yer aldığı rota güzergahında yapıldı. Aya Yani Manastırı, Tarihi Yel Değirmenleri kalıntıları ve Kapanca Antik Limanına uzanan rota üzerindeki doğa yürüyüşü keyifli görüntülere sahne oldu.