Bursa Osmangazi'de uluslararası öğrenciler gururlandırıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan, Türkiye’nin örnek proje okullarından Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl 3’üncü mezunlarını verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 82 ülkeden 448 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören yabancı öğrencilerin mezuniyet yemeğine katıldı.

Türk öğrencilerin yanı sıra dünyanın 82 farklı ülkesinden 448 öğrencinin eğitim gördüğü okuldan, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 95 öğrenci mezun oldu.

Okul yönetiminin 3’üncü dönem mezunlarını uğurlamak ve başarılarını paylaşıp heyecanlarına ortak olmak için Okulun bahçesinde düzenlenen yemeğe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve okulun bilim kurulu üyeleri, mütevelli heyeti üyeleri, yönetici ve öğretmenler ile mezun olan öğrenciler katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde edilen başarının okulun sahip olduğu fiziki yapısından ziyade öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısının önemli olduğunu kaydederek, "Okulumuzun en büyük özelliği sadece Türkiye’den değil, dünyanın 82 ülkesinden öğrencinin eğitim gördüğü özel bir okul olması. Bu okul, bir proje okulu. Bizler de, bu projenin hayata geçirilmesine katkı sağladık" dedi.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Bilim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Öcal ise, 3 üniversiteden 13’ü profesör, 7’si doçent ve 4’ü de doktor ünvanlı 24 akademisyenle, öğrencilere akademik destek verdiklerini söyledi. Dr. Öcal, başarının temelinde, binanın yapımından başlayarak bugüne kadar takım ruhuyla çalışan öğretmenler, akademik bilim kurulu üyeleri ve birçok görünmez ismin emeği ve katkısı olduğunu ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yıl girdikleri YKS sınavında derece yaparak büyük başarıya imza atan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.