Bursa Orhaneli Belediyesi içleri ısıttı!

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Dündar Mahallesi'nde tek başına yaşayan vatandaşın evi, yerel belediye tarafından onarılıyor.Bursa Ekspress / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Dündar Mahallesi'nde tek başına yaşayan evinin çatısı kötü durumda olan ve yağışlarda evi su alan yaşlı kadına Orhaneli Belediyesi yardım elini uzattı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçenin her köşesine hizmet ederken, mahallelerde de ihtiyaç sahibi vatandaşların her konuda yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Aykurt, "Dündar Mahallesi'nde kimsesiz tek başına yaşayan bir annemizin evinde tadilat olması gereken yerleri vardı. Vakit kaybetmeden ekiplerimiz tarafından tadilatına başladık" dedi.