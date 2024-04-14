Bursa Gemlik’te larva ilaçlaması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde vatandaşların rahat bir yaz geçirebilmesi amacıyla Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in özel talep ve ricasıyla larva mücadelesine başladı.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sivrisinek larvalarının en yoğun olduğu Karsak Deresi’nde çalışmalar yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren; yerel ve Büyükşehir belediyeleri işbirliği ile Gemliklilerin sıcak yaz günlerinde sivrisinek ve haşerelerden etkilenmemesi adına haşerelerin larva dönemine denk gelen bahar ayında ilçede su birikintilerinde, derelerde, menfezlerde ve yol kenarlarında ilaçlama çalışmalarına hızlı şekilde başlatıldığını söyledi.

Başkan Deviren, İlçe genelinde ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini duyurdu.