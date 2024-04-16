Beylikdüzü'nde kadınlara öz savunma eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki kadınların mental ve fiziksel güçlenmeleri amacıyla öz savunma eğitimleri düzenliyor. Üç aylık ücretsiz programda savunma sanatı uzmanlarından temel eğitim alan kadınlar, tacize ve şiddete karşı koyabilme kabiliyeti geliştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadınlara yönelik yaptığı çalışmalarla “Beylikdüzü Aklı”nı ortaya koyan Beylikdüzü Belediyesi, “Kadınlara Özel Kendini Koruma Teknikleri Eğitimi” düzenliyor. Beylikdüzü’nde yaşayan ve 18 yaş üstü her kadına açık olan ücretsiz eğitimlere, daha önce benzer bir eğitim almamış kadınlar da katılabiliyor.

Savunma sanatları uzmanları İlhan Yalın, Cumhur Solak ve Sami Türkeray’ın mucidi oldukları “Senjutsu” stilinde verdikleri eğitimlerin ilk dersinde katılımcılara pozisyon alma eğitimi ve yakın muharebe konusunda temel bilgiler veriliyor. Üç ay sürecek eğitimi tamamlayan kadınların olası bir taciz veya şiddet girişiminde, en azından failin elinden kurtulmak için doğru hamleyi yapıp, gerekli zamanı kazanabilecekleri bir düzeye ulaşmaları bekleniyor.

KAYITLARI KAÇIRANLAR İÇİN FIRSAT!

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği derslerde, 4 grup halinde 3 aylık dönem içerisinde 100 kadın eğitim alıyor. 25 kişilik gruplarla hafta içi 2 gün hafta sonu 2 gün olmak üzere haftanın dört günü verilen eğitimler, 14 Haziran’a kadar devam edecek. Kayıtları kaçıranlar için haziran döneminde yeni gruplar oluşturulacak. Boşluk oluşmasında halinde mevcut gruplara da yeni üye eklenebilecek.