BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin baba acısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında vefat etti.ANKARA (İGFA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastaneye gelmeye başladı.

BBP Genel Başkan Mustafa Destici, acı haberi alır almaz sosyal medya hesabından, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler. Muhterem babam ve aynı zamanda hocam olan bir alimi, güzel bir insanı, hayatını emrolunduğu gibi yaşamış bir müslümanı kaybetmenin hüznünü ve acısını yaşıyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun" diyerek babası ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yayımladığı taziye mesajında, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1620479308664807457