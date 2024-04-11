Başkentlilerin yeni gözdesi: Yaşam Merkezi

Ankara'da 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 6 kattan oluşan dev Aile Yaşam Merkezi bünyesinde, yüzme havuzları, kapalı spor salonu, e-spor merkezi ve çocuk etkinlik merkezi gibi birçok alan barındırıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen Mamak ilçesindeki Mutlu Aile Yaşam Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

25 BİN METREKARE ALAN VE 6 KATTAN OLUŞAN DEV AYM

Mamak ilçesinde yer alan Mutlu Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 6 kattan oluşan dev Aile Yaşam Merkezi bünyesinde, gençlik merkezi, çocuk etkinlik merkezi, çocuk kulübü, kişisel gelişim merkezi, danışmanlık merkezleri, BELMEK, e-spor merkezi ve bağımlılıkla mücadele merkezi gibi birçok alan barındırıyor.

AYM’de ayrıca konferans salonu, fuaye alanı, kütüphane, kafeterya, teras, spining salonu, fitness salonu, sauna ve kapalı havuz gibi ortak kullanım alanları da bulunuyor.

Aile Yaşam Merkezi içerisinde tasarlanan bu alanlar; zihinsel, fiziksel ve sosyal açıdan tüm talep ve ihtiyaçları karşılayacak 7’den 70’e her yaşa hitap edecek şekilde dizayn edildi.

‘‘AİLE YAŞAM MERKEZİ SAYIMIZ 34’E ÇIKTI’’

Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak için Aile Yaşam Merkezlerinin sayısını artırmaya devam edeceklerini dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar şunları söyledi:

‘‘Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’ni hizmete açmış bulunmaktayız. Bu dev tesisimizde 2 tane yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz, E-Spor Merkezimiz ve çocuk etkinlik merkezimiz gibi birçok aktiviteyi barındırıyor. Bu açılan merkezle birlikte açılan Aile Yaşam Merkezi sayımız 34’e çıktı. 25’inci Çocuk Etkinlik Merkezimizi açtık. 5 tanesi de açmak üzereyiz, buradaki Kadın Lokali ile birlikte Kadın Lokali sayımız 24 oldu buradan bütün Ankaralılara seslenmek istiyorum AVM’ye değil AYM’ye gelin.’’

ÜYELİKLER YILLIK OLARAK ALINIYOR

Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’ne üyelikler yıllık olarak alınıyor. 3-18 yaş aralığında olanlar form doldurarak merkeze üye olabilirken, 29 yaşına kadar olan vatandaşlardan üyelik esnasında herhangi bir ücret talep edilmiyor. 30-60 yaş aralığındaki kişiler ise yıllık 214.50 TL ödeyerek merkeze üye olabiliyor. 61 yaş ve üzeri vatandaşlar da yine merkeze üyeliğini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.