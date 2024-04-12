Başkan Tugay Karaburun'un köylerini ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bayramın ikinci gününe Karaburun'da başladı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile köyleri gezen Tugay, yurttaşların bayramını kutladı. Köylülerden alışveriş de yapan Tugay, talepleri dinleyerek yapacağı yatırımlar konusunda bilgi verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bayramın ikinci gününde Karaburun'u ziyaret etti. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile eşi Teoman Erdoğan'ın yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve eşi Deniz Işık, Başkan Tugay'ı Mordoğan'ın girişinde karşıladı. Karaburun'un Eğlenhoca Köyü’nde yurttaşlarla bayramlaşan Tugay, çocuklarla da özel olarak ilgilendi.

Köylülerden alışveriş yaptı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, daha sonra Kösedere Köyü’ne geldi. Köy kahvesinde yurttaşlarla sohbet eden ve alışveriş yapan Tugay, Anıtkabir’e kendi işlediği Türk Bayrağı'nı götüren 80 yaşındaki Şerife Zorlu'yla da bir araya geldi. Tugay, cep telefonuyla köyde bulunan tarihi bir çeşmenin fotoğraflarını çekerek İlkay Girgin Erdoğan'dan bilgi aldı. Ardından Karaburun merkeze gelen Tugay, “Seçildiğinize çok sevindik. Görevinizde başarılar diliyoruz. Kentimize hayırlı olsun” diyen yurttaşların tebriklerini kabul etti. Başkan Tugay, halkın taleplerini de dinleyerek yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.