Başkan Erkek, bayramlaşma törenlerine katıldı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.ÇANAKKALE (İGFA) - Program kapsamında ilk olarak Deniz Polisevi'nde bayramlaşma gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Ercan Oran, Chp İl Başkanı Levent Gürbüz, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Bayramlaşmaların gerçekleştiği etkinlik, sohbet ortamında sona erdi.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek ardından, Barış Kordonunda düzenlenen bayramlaşma etkinliğine de katıldı. Barış Kafe'de düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve eşi Özen Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Av. Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, bir önceki dönem Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile çok sayıda kentli katıldı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yaparak kentlilerin Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Erkek; “Bugün çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Ramazan ayını da sevgi, saygı ve dayanışma ile geçirdik. Bu bayramımız da sevgi ile geçsin. Sofralarımızda huzur olsun. Sağlıklı ve mutlu nice bayramlarda da birlikte olalım. Çanakkale halkına çok teşekkür ediyorum. 1989 yılından bugüne bize güvendiler ve güveniyorlar. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışına devam diyorlar. Çünkü halkçı, şeffaf ve demokrat bir belediyecilik çok önemli. Çanakkale'de bu anlayış devam edecek. Tekrar tüm hemşehrilerimin bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

Barış Kafede düzenlenen bayramlaşma etkinliği keyifli bir sohbet ortamının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.