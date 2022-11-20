Aydın Umurlu'da deve güreşi heyecanı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu'da deve güreşine katılan iş insanı Ramazan Subaşı emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Umurlu Deveciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel Umurlu Deve güreşi binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

100'ün üzerinde devenin katılığı güreşte şampiyon deve sahipleri kupalarını teslim aldı.

Umurlu'da gerçekleşen deve güreşi açıklamalarda bulunan AK Parti Efeler İlçe Başkan Yardımcısı ve iş insanı Ramazan Subaşı; AK Parti Teşkilatımız ile birlikte Umurlu Deveciler Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Deve güreşine katılım sağlayarak bu heyecana ortak olduklarını ve binlerce vatandaşımız burada eğlenerek yörük kültürünün ruhuna sahip çıktıklarını kaydetti.

Yörük geleneğinin yüzyıllardır ortaya koydukları kültüre herzaman sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Subaşı, "Yörük kültürünü gelecek nesillerimize taşınması için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Deve güreşi boyunca galip gelip kupa kazanan güreşçilerimizi tebrik eder, Ağalık kupasının tarafımca verilmesini uygun gören kıymetli Umurlu Deveciler Derneği yönetimine ve tüm devecilerimize teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.