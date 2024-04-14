Antalya Muratpaşa'da sokak köpeklerinin özel yaşam alanı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sokak hayvanları için oluşturduğu rehabilitasyon ve geçici bakım evinin kapasitesini arttırdı. İnşaatı tamamlanan üniteler, köpekler için özel olacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ermenek Mahallesi’nde bulunuyor.

Merkezde, 10 yıl içinde 10 bin 419 sokak hayvanı kısırlaştırılırken 7 bin 535 hayvanın da tedavisi yapıldı. Şimdi, merkez yeni tamamlayan bölümle kapasitesini arttırdı. Aynı zamanda Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Hep birlikte daha ileri” diyerek açıkladığı yeni dönem projeleri içinde yer alan bölümün inşaat çalışmaları tamamlandı.

Köpekler için oluşturulan ek üniteler, 12 ayrı bölümden oluşuyor. Bu yeni yaşam alanlarının giriş kısımlarında alıştırma kafesleri yer alıyor. Veteriner hekim Esra Çağlar, yeni yapılan ek hizmet alanıylahizmet kapasitesinin yükseldiğini belirterek “Buradaki amacımız, bakım evimize gelen canlarımızın tedavi ve küpeleme işlemleri tamamlandıktan sonra iyileşme sürecini daha geniş ve rahat alanlarda geçirebilmelerini sağlamak. Buradaki canlarımızın konforlu ve rahat bir şekilde rehabilite olabilmeleri için canla başla çalıştıklarını” diye konuştu.