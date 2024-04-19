Akçakoca'da uçurtma şenliği  

Akçakoca'da bulunan kız ve erkek öğrenci yurdu öğrencileri sahilde yürüyüş yaptı.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki kız ve erkek öğrenci yurdu öğrencileri sahilde yürüyüş gerçekleşti.

Yapılan yürüyüşün ardından uçurtma etkinliği yapan öğrenciler gün boyu uçurtma uçurtdular.

Rüzgarlı havayı fırsat bilen yurt öğrencileri hem yürüyüş hem ardından yapılan uçurtma etkinliğiyle unutulmaz bir gün yaşadıklarını söylediler.

Kendileri için değişik bir gün olduğunu dile getiren öğrenciler bu tür etkinliklerin kendilerini motive edeceğini ve devam etmesini istediklerini dile getirdiler.