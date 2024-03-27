27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde öğrencilere gösteri düzenlendi 

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenledi.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) oyuncuları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Topsöğüt Mahallesi’nde yer alan Akpınar İlköğretim Okulu'nda ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı ve hemşehrimiz rahmetli Kemal Sunal'ın yardımseverliğinin ön plana çıkarıldığı gösteride, Tosun Paşa filminden de bazı kesitler sahneye uyarlandı. Sahnelenen oyun izleyenlere ve öğrencilere keyifli anlar yaşattı.