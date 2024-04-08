Zararlı yazılımlar kurumsaldan yüzde 53'ü veri çalıyor!

Kaspersky Digital Footprint Intelligence'a göre, veri çalan kötü amaçlı yazılımlarla tehlikeye atılan kurumsal cihazların payı 2020'den bu yana üçte bir oranında arttı. Cihazlarına virüs bulaşan çalışanların yüzde 21'i zararlı yazılımı tekrar tekrar çalıştırdıİSTANBUL (İGFA) - Kaspersky Digital Footprint Intelligence ekibi, kurumsal kullanıcıları hedef alan bilgi hırsızlarının artan tehdidine yanıt olarak bu konuda farkındalığı artırıyor ve ilgili riskleri azaltmak için stratejiler sunuyor.

Kaspersky kurumsal cihazların bilgi hırsızlarının artan tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteren endişe verici bir eğilimi ortaya çıkardı.

Dark web'de bulunan veri çalan kötü amaçlı yazılım oturum dosyalarından elde edilen verilere göre, bu tür kötü amaçlı yazılımlarla tehlikeye atılan kurumsal kullanıcıların payı 2020'den bu yana yüzde 34 arttı.

2023 yılında uzmanlar, kimlik çalma yazılımıyla enfekte olan her iki cihazdan birinin yüzde 53 kurumsal olduğunu gösteriyor.

Veriler, en fazla infostealer enfeksiyonunun Windows 10 Enterprise sürümünde bulunduğunu gösteriyor. Aşağıdaki diyagram, 2020'den 2023'e kadar Windows 10'un çeşitli sürümleri arasındaki enfeksiyon dağılımına işaret ediyor.