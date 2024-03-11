Yüksek hızda iletimde üç şirketten dünya rekoru

İstanbul’da karasal fiberler üzerinden tek kanal 800 Gpbs veri hızı ile gerçekleştirilen testlerde 2 bin kilometrenin üzerinde bir mesafeye ulaşılarak yeni bir dünya rekor kırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri alanında dünya genelinde lider bir tedarikçi olan ZTE, Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Netaş ve Türkiye’nin lider operatörü Turkcell 6 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilen testlerde iş birliği yaparak yeni bir rekora imza attı.

Gerçekleştirilen test ile tek taşıyıcılı 800G veri hızıyla rejenerasyon kullanılmadan 2 bin kilometre iletim mesafesine ulaşıldı.

Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan eşsiz bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Türkiye'nin bu geniş coğrafyasını kapsayan önemli operatörlerden biri olan Turkcell; 40 milyonun üzerinde abonesi için yüksek kaliteli sabit ve mobil servislerle iletişimi sağlamakta, aynı zamanda 5 Avrupa ve 7 Doğu sınır çıkışıyla uluslararası hizmet sunmaktadır. Bu stratejik konum, optik ağlarda uzun mesafeli iletimi kritik bir ihtiyaç haline getirmektedir.

DİJİTAL İPEKYOLU’NUN ÖNCÜSÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Turkcell olarak, Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren eşsiz konumundan yararlanarak, doğu ve batı arasındaki dijital ipek yolunun öncüsü olmayı hedefliyoruz. Turkcell olarak ZTE ile yapılan bu iş birliği sayesinde, yüksek kapasitelerdeki veriyi uzak mesafede kesintisiz bir şekilde iletilebileceğiz" dedi.