KVKK'dan 'kişisel veri' uyarısı

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü dolayısıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sosyal medya hesabından kullanıcılara uyarılarda bulundu.ANKARA (İGFA) - KVKK, teknoloji ve çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik sosyal medya hesabından yayımladığı postlarla uyarılarda bulundu.

İki aşamalı kimlik doğrulama imkanlarından yararlanılmasını ve kritik şifre veya parolaları girerken mümkünse ekran klavyesi kullanılmasını öneren KVKK, çevrim içi ortamlarda iletilen dosya uzantılarına ve açacağınız eklentilere dikkat edilmesini ve siber zorbalığa maruz kaldığınızı düşünüldüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınmasını istedi.

KVKK'nın yayımladığı postlarda şu mesajlara vurgu yapıldı.

Başkalarının fotoğraflarını veya bilgilerini paylaşmadan önce onlardan izin alınız. Özel olduğunu düşündüğünüz bilgilerinizi herkese açık şekilde paylaşmayınız. İşletim sisteminizin daha güvenli olmasını temin edici nitelikteki güncellemeleri gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak durunuz. Çocuklarınızın kullandığı akıllı cihazlarda başta internet tarayıcısı ayarları olmak üzere ilgili tüm gizlilik tercihlerini kontrol ediniz. İnternette bazı siteler/uygulamalar yalnızca yetişkinler içindir. Çocuklarınızın yaş gruplarına uygun olmayan sitelere/uygulamalara erişimlerini önleyici tedbirler alınız. Çocuklarınızın internet üzerinde güvenli bir şekilde arama yapabilmelerine imkan sağlayan ayarları düzenleyiniz.