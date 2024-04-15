TOFAŞ, Final Four hedefiyle Tenerıfe yolcusu

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 17 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Lenovo Tenerife karşılaşması için yola çıkan TOFAŞ Basketbol Takımı, İspanya deplasmanına Dörtlü Final hedefiyle hareket etti.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) İspanya’nın Lenovo Tenerife takımıyla Final Four’a kalma mücadelesi veren TOFAŞ, serinin son maçı öncesi İspanya deplasmanı için yola çıktı. Deplasmanda 83-77 mağlup olduğu rakibini sahasında 90-81 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinde durumu 1-1’e getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, bir kez daha İspanya’ya taşınan serinin son maçında Dörtlü Final hedefiyle parkede olacak. Mavi Yeşilli kafile Tenerife deplasmanı için bugün sabah saatlerinde Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nden hareket ederken, Bursa temsilcisi İstanbul Havalanı’ndan kalkacak tarifeli uçakla Barcelona aktarmalı olarak Tenerife’ye ulaşacak. TOFAŞ Basketbol Takımı karşılaşmanın son hazırlıklarını Santiago Martin Arena’da gerçekleştirecek.

Kazananın 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek 2024 BCL Dörtlü Final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 17 Nisan Çarşamba Türkiye saatiyle 21.00’de Tenerife’nin sahasında, Santiago Martin Arena’da oynanacak.