TOFAŞ'ın konuğu Pınar Karşıyaka

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında sahasında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. 21 Nisan Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Pınar Karşıyaka’yı ağırlıyor. Ligde 10 galibiyet-16 mağlubiyeti bulunan ve üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen Bursa ekibi, taraftarı önünde kazanarak son haftaları kayıpsız geçmeyi hedeflerken, hafta içerisinde Lenovo Tenerife ile oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi son maçında İspanya deplasmanından 78-55’lik mağlubiyetle dönen Mavi Yeşillilerde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligdeki son 3 maçını kazanan Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka ise 19 galibiyet-8 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor.

21 Nisan Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 28. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki maç saat 20.30’da başlayacak. Mavi Yeşilliler, bu maçın ardından ise 27. hafta erteleme maçında 1 Mayıs Çarşamba günü Çağdaş Bodrumspor’a konuk olacak.