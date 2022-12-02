Sakarya hentbolde ilk yarıyı Ankaragücü ile tamamlayacak

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, ligin 11. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 11. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak. 3 Aralık Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak.

Sporseverlerin ücretsiz bir şekilde takip edeceği karşılaşma için hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir, seyircisi önünde kazanmak için parkeye çıkacak.

Ligde 17 puanla 3. sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, ligin ilk devresini taraftarı önünde kazanarak kapatmak istiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, ligin ilk yarısının son karşılaşmasına tüm sporseverlerin davetli olduğu ifade edildi.