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Olimpiyatlar yolunda Milli Sporcular teknolojiyle desteklenecek

SPOR 16.04.2024, 14:02
Olimpiyatlar yolunda Milli Sporcular teknolojiyle desteklenecek

Küresel bir teknoloji lideri olma hedefiyle büyüyen ITserv Technology, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Resmi Tedarik Sponsoru olduİSTANBUL (İGFA) - Küresel teknoloji lideri olma hedefiyle Avrupa ve Ortadoğu’da büyüyen ITserv Technology, Türkiye’nin de uluslararası arenada spor alanında başarılarını artırması için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Kurumların teknolojiye açılan penceresi ITserv Technology, 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Resmi Tedarik Sponsoru oldu.

Anlaşmaya ilişkin imzalar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve ITserv Technology CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende atıldı. Anlaşmayla birlikte ITserv Technology, dünyadan yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda TMOK aracılığıyla Türkiye’den Olimpiyatlara katılacak sporcuları teknoloji, yapay zeka ve veri analitiği uygulamalarıyla destekleyecek. Türkiye ilk kez 1924 yılında Paris’te katıldığı Olimpiyat Oyunları’nda, 2024’te 100 yıl aradan sonra yine Paris’te yarışacak.

Törende konuşan ITServ Technology CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan, bu iş birliğinin sadece bir şirketin bir organizasyona sponsor olmasının ötesinde anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: "ITserv Technology, kurulduğundan bu yana 12 yıldır hem amatör sporlar ve hem de farklı branşlarda farklı sponsorluk anlaşmaları gerçekleştirdi. Bugünkü imza ise bizim için çok değerli. Söz konusu anlaşma bu yılki Paris 2024 Olimpiyatları ve gelecek yılki Kış Olimpiyatlarını içeriyor. Hedefimiz sadece TMOK’un kendi altyapısındaki teknoloji desteğini sağlamak değil sahip olduğumuz büyük veri analitiği, yapay zeka ve makina öğrenmesi çözümlerini spora nasıl yansıtacağımızla ilgili TMOK ile çalışıp bu alanda fayda sağlamak olacak. Son Olimpiyatlarda göğsümüzü kabartan sporcularımızın ve takımlarımızın bu yıl da çok başarılı neticeler alacağına olan inancımız tam. Bu yıl da farklı branşlarda bayrağımızı göndere çekeceklerdir. Biz de ITserv Technology olarak bu alanda teknolojik olarak takımlarımızı ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz.”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise bilgi teknolojileri alanında kendini kanıtlayan ITserv Technology ile iş birliği anlaşması imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“TMOK’un bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirirken Türk sporuna veri analitiği, yapay zeka gibi yeni değerleri kazandırmak üzere ITserv Technology ile çalışıyoruz. İnanıyorum ki gerek TMOK gerek Türk sporu ve sporcularımız, Olimpik federasyonlarımız ve Olimpiyat Oyunları’na hazırlık yapan ekiplerimiz başta olmak üzere bu yolda ciddi adımlar atacağız. Kendi alanında yeni nesil teknoloji ürün ve hizmetlerini başarıyla gerçekleştiren ITserv Technology’nin çeşitlilik, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği gibi öncelikli hedefleri TMOK’un hedefleriyle ve olimpik değerlerle örtüşüyor. Bu iş birliğinin her iki camia için de yarar sağlayacağına inanıyorum. Ortak hedeflere ulaşmak üzere kollektif başarıyı sürdürmek temel amacımız olacak. Bu yönde ITserv Technology’nin teknolojilerini spora uyarlamaları açısından değer yaratacak bir işbirliği içinde olacağımıza inanıyorum. Kendilerine teşekkür ederken Türk sporu adına güzel bir hamleyi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

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