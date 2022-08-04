Öğrencilere spor malzemesi desteği

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilere spor malzemesi dağıtım törenine katıldıDİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca öğrencilerin yaz tatilini verimli geçmek amacıyla açtığı yüzme kursları devam ediyor.

Vali Su, Büyükşehir Belediyesi Seyrantepe Şilbe Toki Yüzme Havuzu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti, onlarla yakından ilgilendi.

Burada düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Su, yüzme sporunun sağlıklı olma açısından önemli olduğunu söyledi.

Yüzmenin öğrencilere katkı sağladığını belirten Vali Su, şöyle konuştu:

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yüzme sporu da gerçekten insan hayatı açısından sağlıklı yaşam açısından son derece önemli. Vücudun her organı çalıştıran her kasını çalıştıran önemli bir spor. Bu anlamda biz de hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimize yönelik güzel faaliyetler yapıyoruz.”

“Ülkemizi, milletimizi temsil edecekler”

Yüzme kurslarından şu ana kadar 6 bin öğrencinin eğitime devam ettiğini aktaran Vali Su, şunları ifade etti:

“Kız, erkek öğrencilerimiz ve engelli kardeşlerimiz var. Kız, erkek bunların her birine burada yüzmeyi öğretmeye gayret ediyoruz, 4 hafta sonra bunların hepsi güzel yüzücü olarak yüzmeyi öğrenmiş olacaklar, muhtemelen bu yüzmeyi öğrenen kardeşlerimizin içlerinden de Türkiye şampiyonu, uluslararası şampiyonlar çıkacak. Ülkemizi, milletimizi temsil edecekler. Bu tür çalışmaların devamını getireceğiz, devam ettireceğiz. Çocuklarımıza başarılar diliyorum.”

Vali Su, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait havuzların haftanın belli günlerinde herkesin kullanımına açık olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından spor malzemesi dağıtan Vali Su, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti.