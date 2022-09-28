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Ahmed Musa ameliyat oldu

SPOR 28.09.2022, 07:14
Ahmed Musa ameliyat oldu

Yiğidoların başarılı forveti Ahmed Musa, başarılı bir operasyon geçirdiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
TFF Süper Lig takımlarından Sivasspor’un forvet oyuncusu Ahmed Musa; Ankaragücü karşılaşmasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Sivasspor forvet oyuncusu Ahmed Musa’nın sol ön kol kırığı operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi

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