Ahmed Musa ameliyat oldu

Yiğidoların başarılı forveti Ahmed Musa, başarılı bir operasyon geçirdiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TFF Süper Lig takımlarından Sivasspor’un forvet oyuncusu Ahmed Musa; Ankaragücü karşılaşmasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Sivasspor forvet oyuncusu Ahmed Musa’nın sol ön kol kırığı operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi