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İYİ Parti Bursa'da 'Hasanoğlu' dönemi

SİYASET 29.01.2023, 13:38
İYİ Parti Bursa'da 'Hasanoğlu' dönemi

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı, 3. Olağan Genel Kurulu'nu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Selçuk Türkoğlu'nun yeniden aday olmadığı genel kurulda kullanılan 563 oyun 387'sini alan Mehmet Hasanoğlu, Bursa İl Başkanı oldu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun yeniden aday olmayacağı olağan genel kurulunda, eski İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu ile Yüksel Ceylan İl Başkanlığı için yarıştı. Üçüncü aday olarak daha önceden ismi açıklanan Erdinç Ceyhan ise, dün akşam saatlerinde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Salondaki davetliler siyasi konuşmalar sırasında “Başbakan Meral Akşener” sloganları attı.

Genel kurulda aynı zamanda divan başkanlığı yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partililere seslenerek, tesbihin ipine sımsıkı sarılmalarını istedi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan genel kurulda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajı okundu.

Daha sonra Selçuk Türkoğlu başkanlığındaki il yönetimin faaliyet raporu Sermin Özensoy tarafından okunması sonrasında kürsüye gelen İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, 30 aylık süre içerisinde samimiyetle iyi işler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Türkoğlu, birlikte görev yaptıkları tüm teşkilat üyeleri, gönüllüler ve dava arkadaşlarının her birine ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.

Türkoğlu’nun konuşmasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, mevcut Başkan Türkoğlu’na plaket takdim etti.

Siyasi konuşmalar sonrasında yapılan seçimlerin galibi genel kurulda kullanılan 563 oyun 387'sini Mehmet Hasanoğlu alırken, diğer aday Yüksel Ceylan 176 oyda kaldı.

Seçim sonucunda 211 oy farkıyla İYİ Parti'nin yeni Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu oldu.

Hasanoğlu, 17 ilçeyle birlikte güçlü bir Türkiye oluşturacaklarının sözünü vererek, "Ne mutlu Türküm diyene" sözünü kürsüden üç kez tekrarladı.

https://youtu.be/FuFZ8dxQbtc

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