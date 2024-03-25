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Başkan Palancıoğlu’nun vizyon projelerine Kayseri protokolünden tam not

Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu'nun önümüzdeki beş yıllık süreç için hazırladığı Melikgazi'yi geleceğe taşıyıp, Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuracak projeleri Kayseri protokolünden tam not aldı

SİYASET 25.03.2024, 11:21
Başkan Palancıoğlu’nun vizyon projelerine Kayseri protokolünden tam not

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun önümüzdeki beş yıllık süreç için hazırladığı Melikgazi'yi geleceğe taşıyıp, Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuracak projeleri Kayseri protokolünden tam not aldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yeni dönemde Melikgazi'ye çağ atlatacak projeler hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, geçtiğimiz günlerde eğitimden, sağlığa, turizmden istihdama, sosyal projelerden kültüre kadar zengin bir içerikle hazırladığı 5 yıllık yeni projelerini tanıttı.

Projeleri dinleyen Kayseri protokolü ise Başkan Palancıoğlu’nun projeleri hakkında övgüyle bahsederek şunları söyledi:

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Bey akademisyen kimliği ve bürokrasi tecrübesi ile Melikgazi'ye çok şey kattı. Her şeyden önce kütüphaneleri, okulları, meslek liseleri ve bunların hepsi vizyoner ve geleceğe dönük projelerdi. Melikgazi’yi bu anlamda kütüphane zengini bir ilçe haline getirdi. Yeni dönem projeleri de bunlara ilave olarak aile ve sağlık alanında biraz da yüzyılın ve bölgenin ihtiyaçları olan ve dönemin trendi diyeceğimiz konular içeren projeler. Sağlık turizmini teşvik eden projesi çok çok önemli. Çünkü Türkiye'nin geleceği biraz da orada yatıyor ve bu proje Kayseri'yi burada merkez haline getirecek. Önce aile diyor. Hayatı kolaylaştıracak Düğün Çarşısı projesi şehri zenginleştirmiş ve farklılaştırmış.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, “5 yıllık görev süresince Melikgazi’de gerçekten çok güzel, vizyoner, halkımızın ihtiyacı olan noktalara dokunan güzel projeler hayata geçti. Onun için ben de bir Melikgazili olarak mutluyum.  Yeni dönem projeleri halkımızın ihtiyacı olan daha çok sosyal ve eğitim ağırlıklı. Melikgazi'de ve şehrimizde yaşayan insanların sosyal bağlarını kuvvetlendirecek güzel projeler hazırlamış. Biran önce şehrimize kazandırmalarını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımız, güzel projeler hazırlanmış. 5 yıllık dönemde de yaptığı projeler için kendisine teşekkür ederim. Kayseri'miz için çok kayda değer çalışmaları var. Yeni yapacağı projeleri ben özellikle dinledim ve dikkate aldım. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın nezih bir ortamda yaşayacağı projeler hayata geçirmeye gayret göstermiş.” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın da, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza bu güzel başarılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimize yakışacak güzel projeleri sundular. Gerçekten biz Başkanımızı hayranlıkla izledik. Yine dolu dolu Mustafa Palancıoğlu başkanımız çok güzel projelerini hazırlamış. Aziz şehrimize en güzel şekilde hizmet etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.” dedi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ise, “Palancıoğlu Başkanımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun her zaman bizim ve esnafımızın yanında olmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyemiz esnaf dostu bir belediye. Bunun içinde çok teşekkür ediyorum kendilerine. Çok güzel projeler açıkladı.” dedi.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Projeleri izledim çok beğendim. Avrupai projeleri var. Yani sadece ev yapalım, okul yapalım gibi değil insan odaklı çok güzel yeni projeleri var. Tebrik ediyorum. Değerli Başkanımız Mustafa Bey'in ufku geniş.”   

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