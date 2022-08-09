Ünlü şarkıcı Laura Khalil Hatay'ı coşturdu

Arap ezgilerinin güzel sesi, ünlü şarkıcı Laura Khalil EXPO 2021 Hatay’da sevenleriyle buluştu.HATAY (İGFA) - Güçlü sesiyle Lübnan'da "Mucize Çocuk Ses" olarak ünlenen başarılı sanatçı, birbirinden güzel şarkıları, Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda seslendirdi.

Konser alanını dolduran binlerce hayranı önünde şarkılarını söyleyen Khalil’e sevenleri konser boyunca de eşlik etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye’nin büyük sanatçılarını ağıladıkları EXPO amfitiyatroda Lübnanlı misafirlerini ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek sanatçıya çiçek hediye etti.