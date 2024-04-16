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Haluk Levent Adana'yı salladı

Gelenek ile gelecek arasında bir köprü kurarak sanatın evrensel etkisini vurgulayan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen ve festivale özel hazırlanan birçok sergiye ev sahipliği yapan Milli Mensucat Fabrikası’nda sanatseverlerle buluştu Hem mekan hem de eser sanatseverlerin keyifli bir zaman dilimi geçirmesini sağladı

MAGAZİN 16.04.2024, 12:30
Haluk Levent Adana'yı salladı

Gelenek ile gelecek arasında bir köprü kurarak sanatın evrensel etkisini vurgulayan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen ve festivale özel hazırlanan birçok sergiye ev sahipliği yapan Milli Mensucat Fabrikası’nda sanatseverlerle buluştu. Hem mekan hem de eser sanatseverlerin keyifli bir zaman dilimi geçirmesini sağladı. 

ADANA (İGFA) - Adana Müze Kompleksi, festival için özel olarak hazırlanan sergilerden “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı’’na ev sahipliği yaptı. Matrakçı Nasuh’un "Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân" eserindeki menzil rotası ile Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin benzer noktalarından yola çıkarak hazırlanan sergi, Kent Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide geleneksel ve modern sanat disiplinlerinden, klasik minyatür, hat, çini, modern minyatür ve resim alanlarında eserler üretecek sanatçılar Matrakçı Nasuh’un “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han’’ eserinde yer alan şehir resimlerini sanatseverlerle buluşturdu. 

Sanatını, organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır’ın “Odyssey /Arayış” adını verdiği sergisi ise festivalin en farklı ve özellikli işi olarak ziyaretçilerin beğenisine Tarım Müzesi’nde sunuldu. 

Adana Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerden biri de “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Takı Sergisi”ydi. Osmanlı Döneminin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan bir eser grubu olan takılardan örnekler, etnografik eser niteliği taşıyan ve ilk kez sergilenen eserler, Osmanlı döneminden günümüze uzanan takı kültürünün örnekleriyle festival ziyaretçilerini kültürel bir yolculuğa çıkardı. 

HALUK LEVENT ADANA’YI SALLADI 

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü  gecesinde Adana’nın en büyük alanına sahip Adana Merkez Park’ı Haluk Levent adeta salladı. Konserde yediden yetmişe dinleyici konser alanı doldurmakla kalmadı alandan taştı, tüm parka yayıldı. Haluk Levent, Adana’da sevgi, coşku ve heyecanla kucaklandı. Sanatçı da bu ilgiye karşılık vererek, sahneden indi ve seyircilerin arasına girerek, şarkılarını onlarla söyledi. 

Çocukluk yıllarını Adana’da geçiren Haluk Levent, şehri selamlayarak yaşamış olduğu anıları anlattı, Adana’nın kendisi için ne kadar özel ve anlamlı olduğundan söz etti. 

Sahneye çıkmadan önce verdiği mini söyleşide, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ülkemizin kültür ve sanat dünyasına önemli bir katkı sunduğunu söyleyerek, “Ben burdaysam, dinleyicilerim buradaysa, diğer günler diğer sanatçı arkadaşlarımız buradaysa, dinleyicileri geliyorsa, bu sadece bir konser gibi gözüküyor olabilir ama Türkiye’nin her tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ismini duyuyoruz. Diğer sanatçı arkadaşlarımız da biz de olacağız festivalde diyor. Ben de sahne almaktan dolayı şanslı hissediyorum. Demek ki bir şeyler aşılmış…” 

Haluk Levent portakal çiçeği kokusunda bu festivalin yapılmasında daha güzel ve özel bir şeyin olmadığını vurguladı, “Dünyada böyle nefis bir iklim yok, koku yok” dedi.  

ÇOCUKLAR SAHNEDEYDİ 

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin renkli atmosferine müzik dolu bir katkı da Çukurova Filarmoni Derneği Çoksesli Çocuk Korosu’ndan geldi. 1 Mart 1999 tarihinde elemeleri kazanan 52 çocukla Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde ve Çukurova Filarmoni Derneği himayesinde kurulan Çoksesli Çocuk Korosu Kültür Yolu Festivalinde “100. Yıl Çocukları” adlı konserle dinleyiciyle buluştu. 25 yıldır amacı çocuklara erken yaşta profesyonel anlamda müzik eğitimi vermek, Adana’da çok sesliliği tanıtmak ve sanat sevgisini aşılamak, güzel sanatlar liseleri ve konservatuar sınavlarına hazır hale getirmek olan çoksesli çocuk korosunun muhteşem konseri büyük alkış aldı. 

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