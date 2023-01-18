Genç müzisyen Esra Lora'dan 'yeni nesil' akustik şarkı

Müzisyen Esra Lora, akustik kaydı 'Sonbahar Serinliğim'le müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce alternatif pop tarzı iki single'ı bulunan genç müzisyen Esra Lora'nın, söz ve bestesi kendisine ait olan akustik şarkısı ile de beğeni topladı.

"Yeni nesil akustik" olarak tanımladığı yeni çalışması "Sonbahar Serinliğim"le ilgili konuşan Lora, "Sonbahar genelde hüzünlü bilinir. Yaprakların dökülmesi, doğanın içine kapanması, insanların da duygularını ortaya çıkartır. Ama bu aynı zamanda yeni bir başlangıçtır ve romantiktir. Ben de şarkımda hüzünlü bir aşk değil daha umutlu bir hissi paylaştım. Böylelikle mevsimlerin içimizde uyandırdığı duyguların değişebilirliğini göstermek istedim ve akustik olarak yayınlamak da daha samimi olacağını düşündüğüm içindi" diye konuştu.