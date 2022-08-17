Aden Duygu 'taburu gelsin' dedi

İzmirli güzel şarkıcı Aden Duygu Sayan, TRT ve Devlet Opera Balesi Çocuk -Gençlik Korolarına devam ettikten sonra, Dokuz Eylül Üniversitesinden Müzik öğretmenliği bölümünü bitirerek akademik anlamda başarı yolunda taçlandı.İSTANBUL (İGFA) - “Taburu Gelsin” isimli teklisiyle müzikseverlerle buluşan Aden Duygu Sayan, sözleri Engin Doğanay, bestesi ise Coşkun Kıvılcım'a ait olan eserin aranjörlüğünü Fırat Özbaylar üstlendi.

Klip çalışmasında yönetmen koltuğunda sanatçı kendi otururken, Aden Duygu Sayan’ın hem yorumcusu hem de klip yönetmeni olduğu eserin çekimlerinde 30 kişi görev aldı.

Klip çekimlerinde oldukça eğlendiklerini ifade eden Aden Duygu Sayan “Aslında bu bizim evde verdiğimiz partilerden biri, sadece kamera ve yönetmen vardı ev partimizi klip yaptık, bence samimi oldu ve şarkıya çok yakıştı. Yaptığım her işte samimiyeti önemserim, samimiyet başarı yolunu yarılamaktır” dedi.

https://youtu.be/n9UHyBNuSGA

14 yaşından beri sahnelerde olduğunu dile getiren Aden Duygu Sayan, esprili, neşeli, bir kişilikle müzik severlerin her daim karşısında olmayı tercih ettiğini belirtirken seksilik benim doğamda var sahnede açık saçık giyinmeme gerek yok eşofmanda giysem farketmez iddiasında bulundu. Beğendiği ve kendi seçtiği müziği yapabilecek kadar cesur olduğunu sözlerine ekleyen Aden Duygu Sayan, sırf ticari düşünerek tarzımı belirlemem, kendimi güncelleyerek; yeni ve dünyanın benimsediği saundlarla harmanlayarak ve insanların nabızlarını tutarak başarıya emin yürüyorum ifadesini sözlerine ekledi.