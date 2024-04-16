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Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başlıyor

Dünyada ve Türkiye’de tek olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin 7’ncisi bu yıl ‘Umut’ konseptiyle 22 Nisan- 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Görsel sanatlar alanında 1

KÜLTÜR-SANAT 16.04.2024, 13:01
Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başlıyor

Dünyada ve Türkiye’de tek olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin 7’ncisi bu yıl ‘Umut’ konseptiyle 22 Nisan- 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Görsel sanatlar alanında 1.000’e yakın proje başvurusunun yapıldığı etkinliğe bu yıl 12 ülke, 25 ilden 5250 çocuk ve genç geliştirdikleri projelerle katılım sağlıyorİSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük ve kapsamlı çocuk ve gençlik sanat organizasyonu olan Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali bu yıl 7’nci kez kapılarını açıyor. 

22 Nisan – 23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Bienalde, görsel sanatlar projeleri için 879 proje ile rekor başvuru geldi. Bu kapsamda 21 bin 350 çocuğun, 879 projesi ön inceleme sürecine alındı. Değerlendirme sonucunda ise, 5 bin 250 çocuk ve gencin 579 projesi sergilenmeye uygun görüldü. 

 

KONSEPTİ ‘UMUT’ OLACAK

7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin konsepti bu yıl ‘Umut’ olarak belirlendi. Bienal, mevcut gerçeklikten daha iyi bir geleceği hayal etmeyi ve hayalleri gerçeğe çevirmek üzere olan fikirlerin ilhamı olan sanatın farklı dallarını bulmak için yola çıkıyor. Bu yıl deprem bölgesindeki çocukların projelerinin de yer aldığı bienalde STK’lar, bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, dezavantajlı gruplar, iklim öncüleri, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi, iklim adaleti, kapsayıcılık gibi alanlarında umudu yeşertmek için neler yapılabileceği sorusuna yanıt arayan çocuk ve gençlere destek olacak. 

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienalin küratörlüğünü İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin sanat yönetmenliği görevini yürüten Esra Özkan üstleniyor. 

Programda İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç, Şevket Sönmez gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200’e yakın atölye söyleşi, performans ve etkinlik düzenlenecek. 

 

YAPAY ZEKA BİENALDE

Bienal, bir yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon ve performans çalışmalarına ev sahipliği yaparken, diğer yandan bu yıl eklenen maker, yapay zeka, dijital sanatlar gibi alanlardan eserleri de ağırlayacak. Bienal’in 2024 programı kapsamında çocuklar ve gençler, hazırladıkları eserleri ve performansları İstanbul’da meydanlarda, vapurlarda ve belirlenen gösteri merkezlerinde sergileyecek.  

 

KAPSAMLI BİR BİENAL  PROGRAM SİZİ İZLEYİCİLERİ BEKLİYOR

Bienal programı kapsamında İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç, Şevket Sönmez gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200’e yakın atölye söyleşi, performans ve etkinliğin yapılması planlanıyor.

İLKİ 14 YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

İki yılda bir düzenlenen bu etkinlikle ilgili bilgileri paylaşan Bienal Direktörü ve PALETDER Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Selçuk, “Yaratıcı yeni kuşakların oluşması için uygun iklim yaratma mottosu ile 14 yıl önce çıktığımız yolda kararlılıkla ilerledik. Bu sene bienale yurt içinden ve yurt dışından 20 binin üzerinde çocuk ve gençten proje başvurusu geldi. Her sene sergileme alanlarımızı artırmamıza rağmen ancak 5 bin 250 çocuk ve gencin geliştirdiği 579 projeyi kabul edebildik. Her geçen sene paydaş ve destekçilerimizsin sayısı artmaya devam ediyor. Bu sen 90’ın üzerinde alanının en saygın kurumları ve STK’ların destekleri ile bienali hayata geçiriyoruz. Tüm İstanbulluları, öğrencileri, öğretmenler ve ebeveynleri inanılmaz bir bienal programı bekliyor. Bir ay süresince 200’ün üzerinde evente ev sahipliği yapacağız.” dedi. 

 

İKİ YILDA BİR DÜZENLENİYOR

4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin; çağdaş sanatın içinde yer almaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, kamusal mekanlarda izleyici ile buluşturmaları için oluşturulan uluslararası bir sanat eğitim organizasyonu olan Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak 2010 yılından bugüne kadar her iki yılda bir yapılıyor.

Bienal, plastik sanatlar disiplinleri olan resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, ﬁlm, video art ve yeni medya çalışmalarının güncel uygulama ve düzenlemeleriyle; sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, edebiyatçı buluşması ve konser gibi etkinlikleri kapsıyor. 

Bunların yanında öğretmen eğitimleri, atölyeler, söyleşiler ve diğer etkinliklerle sanat eğitiminin kalitesinin artırılması; kültürler arası etkin bir iletişim platformu yaratılarak, ortak bir dilde buluşulması; genç sanatçıların ve kültür endüstrisinin önemli aktörlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulması; uzun vadede de kültür sanat üretici ve takipçilerinin yaratılması Bienal’in hedefleri arasında yer alıyor.

 

300 BİNDEN FAZLA İZLEYİCİ

2022 yılında altıncısı düzenlenen Bienal, 8 ülke 35 ilden 438 kurum ve okuldan 5 bin 391 çocuk ve gencin yapıt ve projelerine ev sahipliği yaptı. MKM Beşiktaş Çağdaş, Şehir Hatları Vapurları, Beşiktaş İskele Meydanı ve Kadıköy İskele Meydanında gerçekleştirilen Bienali 63 bine yakın kişi izledi.

2010 yılından bu yana 6 defa düzenlenen Bienal’de toplam 31 ülke ve Türkiye‘nin 55 ilinden 35 bine yakın çocuk ve gencin yapıtları ve 300 bini aşkın izleyici yer aldı.

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