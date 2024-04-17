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Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması için başvurular başladı

Yeşilay’ın, uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına yaptığı olumsuz etkileri ortaya koymak ve gençler arasında uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla T C Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlediği 8 Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı

KÜLTÜR-SANAT 17.04.2024, 15:38
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması için başvurular başladı

Yeşilay’ın, uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına yaptığı olumsuz etkileri ortaya koymak ve gençler arasında uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlediği 8. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle gençler arasında uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlılığı sanat vasıtasıyla artırmayı amaçlayan Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması, Türkiye genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dâhil üniversitelerde öğrenim gören ve T.C. vatandaşı olantüm öğrencilerin katılımına açık olacak. 

BAŞVURULAR 20 EYLÜL 2024'E KADAR DEVAM EDECEK

Başvuruları 20 Eylül 2024’e kadar devam edecek yarışmaya en az 30 saniye, en uzun 5 dakikalık Türkçe veya Türkçe altyazılı filmlerle katılım sağlanabilecek. Sanatın gücünü kullanarak gençlere uyuşturucu madde bağımlılığının zararlarını anlatacak yarışmada, ön jüri ve jüri değerlendirmesinin ardından ödüle hak kazanan eserler belirlenecek. 

Yarışmanın jürisinde Yeşilay Yönetim Kurulu Genel Başkan Vekili Yasin Erol, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Yapımcı Birol Güven ve SETEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güleryüz yer alacak. 

FİNAL EKİM AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Yarışmanın ödül töreni, 18 Ekim 2024 tarihinde yapılacak. Yarışmanın birincisi 75 bin TL, ikincisi 60 bin TL, üçüncüsü 50 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen eserin sahibi 75 bin TL, “Halkın favorisi” seçilen eserin sahibi ise 50 bin TL ile ödüllendirilecek. 

Başvurular, yarışma hakkındaki detaylı bilgi ve duyuruların da yer aldığı kisafilm.yesilay.org.tr web adresinden gerçekleşecek. Posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyecek.

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