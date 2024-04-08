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Bursa Devlet Tiyatrosu bayram sonu perde açıyor
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta “Yalan Makinası ” Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesinde, “Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy” Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak
KÜLTÜR-SANAT 08.04.2024, 11:30
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta “Yalan Makinası ” Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesinde, “Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy” Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, haftalık programı yayımladı.
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bayram tatilinin bitimiyle perde açacak.
“Yalan Makinası” AVP Sahnesinde, 12 Nisan tarihinde saat 20.00’de, 13 Nisan tarihinde 15.00 ve 20.00’de,
“Şair,Şiir,Şuur Mehmet Akif Ersoy”, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
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