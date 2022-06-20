Son Dakika

Yaz okulları öğrenme kaybını azaltıyor

GÜNDEM 20.06.2022, 15:06
Yaz okulları öğrenme kaybını azaltıyor

Yaz tatilinin özellikle çocukların gelişiminin aksamaması için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, yaz okullarının çocukların gelişimleri için fırsat penceresi sunduğunu belirtiyor. Erken çocuklukta çocuğun çevresiyle girdiği her türlü etkileşimin onun gelişim alanlarına destek sunduğunu kaydeden uzmanlar, “Yaz döneminde de okuldan ve okuldaki akran çevresinden uzak kalan çocuk çevreyle etkileşim kurma konusunda mahrumiyete maruz kalmaktadır. Ayrıca yaz okulları tatilde öğrenme kaybının yani öğrenilen bilgiler uzun süre kullanılmadığında bu bilgilere ulaşmada güçlük yaşanmasının azaltılmasında etkilidir.” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi, Uzman Psikolog Çocuk Gelişimci Pınar Demir Asma, yaz okulu ve çocuk gelişimine katkıları üzerine değerlendirmede bulundu.

Yaz döneminde de akran iletişimi çok önemli

Araştırma Görevlisi Pınar Demir Asma, yaz okullarının çocuğun gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek “Yaz okulları çocukların tatil dönemlerini keyifli ve verimli geçirmeleri için önem arz etmektedir. Bunun sebebi çocukların gelişimleri için fırsat penceresi olan erken çocuklukta çocuğun çevresiyle girdiği her türlü etkileşimin onun gelişim alanlarına destek sunmasıdır. Yaz döneminde de okuldan ve okuldaki akran çevresinden uzak kalan çocuk çevreyle etkileşim kurma konusunda mahrumiyete maruz kalmaktadır. Ayrıca yaz okulları tatilde öğrenme kaybının yani öğrenilen bilgiler uzun süre kullanılmadığında bu bilgilere ulaşmada güçlük yaşanmasının azaltılmasında etkilidir. Bu yüzden çocuklara yönelik yaz okulları ve yaz kurslarının değerlendirilmesi önemlidir.” diye konuştu. 

Yaz okulu, okul veya kurs ile sınırlandırılmamalı 

Yaz okullarının farklı branşlarda etkinliklere yer verdiğini kaydeden çocuk gelişimci Pınar Demir Asma, şunları söyledi: “Çocuklara yönelik farklı branşlarda birçok yaz okulu bulunmaktadır. Örneğin futbol ve voleybol yaz okulları, zeka ve dikkat oyunları yaz kursları, değerler eğitimi, drama, robotik ve kodlama, İngilizce yaz okulları bunlardandır. Yapılan çalışmalar spor odaklı yaz kurslarının çocukların motor gelişimlerine katkı sağladığını ve benlik saygılarını da arttırdığını göstermektedir. Ayrıca yaz bilim kamplarının da çocuklarının bilimin doğasını anlamalarında faydalı olduğu, çocukların bilime olan ilgisine ve eleştirel düşünme becerilerine olumlu katkılar sunduğu bulunmuştur. Bu faydaların yanı sıra yaz okulu çalışmalarının okul veya kurs ile sınırlandırılmamasının, günlük yaşantı içerisinde de benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının ve ailelerin konuya ilişkin destek sunmalarının da önemli olduğunun altı çizmekte fayda vardır.”

Kırılgan gruplar üzerinde iyileştirici etkileri bulunmaktadır

Çocuk gelişimci Pınar Demir Asma, yaz okullarının düşük sosyoekonomik seviyedeki çocukların gelişimlerinin desteklenmesi için bir fırsat olarak karşımıza çıktığını da belirterek “Bunun nedeni düşük sosyoekonomik seviyedeki çocukların, yüksek sosyoekonomik seviyedeki çocuklara kıyasla yaz döneminde daha az yaz okulu/kurs desteği almaları dolayısıyla da daha fazla öğrenme kaybı yaşamalarıdır. Bu sebeple özellikle bu gruptaki çocuklara yönelik erken müdahale programlarının yaz okulu kapsamında gerçekleştirilmesi önemlidir. İlgili araştırmalar da yaz okullarının kırılgan gruplar üzerinde önemli iyileştirici etkilerinin olduğunu göstermektedir.” diye konuştu. 

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31