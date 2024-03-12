Vali Akkoyun, Suriye sınırında görev yapan askerlerle iftar yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe İlçesi 12'nci Hudut Bölük Komutanlığı Akdoğan'da, Suriye Sınırında görevi başındaki Mehmetçiklerle iftarda bir araya geldi.Şehmus EDIS / MARDİN (İGFA) - Sınırda görev yapan askerlerle yakından ilgilenerek hayırlı ramazanlar dileğinde bulunan Vali Akkoyun burada yaptığı konuşmasında askerlere hitap ederek; "Çok önemli, değerli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin sınırlarını koruyorsunuz. Bu önemli görevde bulunan tüm Mehmetçiklerimize kazasız, belasız vazifeler diliyorum.

Milletimizin duası ve devletimizin gücü her daim yanınızda. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerinde bulundu.

Ezanın okunmasıyla Vali Akkoyun, Mehmetçiklerle birlikte iftar yaptı.

İftar programında Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti.