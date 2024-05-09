Selçuklu Belediyesi’nden personele bilgilendirme

Selçuklu Belediyesi tarafından belediye personeline enerji verimliliği farkındalığı oluşturmak adına "Enerji Verimliliği ve Enerjinin Verimli Kullanımı" konularında eğitim verildi.KONYA (İGFA) - Çağımızın en önemli konularından bir tanesi haline gelen enerji verimliliği ve enerjinin verimli kullanımı Selçuklu Belediyesi’nin de gündeminde. Bu çerçevede enerji tasarrufu bilincinin oluşturulması ve işte, evde, yolda enerjinin verimli kullanılması adına Selçuklu Belediyesi personeline farkındalık eğitimi verildi.

ENERJİ TASARRUFU BİLİNÇLİ KULLANIMDAN GEÇİYOR

Selçuklu Belediyesi meclis salonunda Enerji Yöneticisi Volkan Uyanık tarafından verilen eğitime belediye personeli katıld-ı. Enerjiyi doğru kullanmanın önemine dikkat çeken Uyanık, Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini ilk alan kamu kurumları arasında olduğuna değinerek, enerji tasarrufu bilincinin oluşturulması için işte, evde, yolda enerjinin verimli kullanılması ve enerji tüketiminin azaltılması için yeni davranışların benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Uyanık sözlerine şöyle devam etti;" Enerji verimliliği ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde doğrudan etkili olması ve sera gazı salınımlarının azaltılması yoluyla dünyamızın korunmasında oynadığı kilit rol nedeni ile önemle ele alınması gereken bir konudur. Isıtma, soğutma, aydınlatma vb. gibi günlük hayatımızın her alanında sürdüreceğimiz olumlu davranışlarla enerji verimliliğini artırarak tasarruf sağlayabilir, aile bütçesine, ülkemizin ekonomisine ve en önemlisi yaşadığımız dünyanın korunmasına katkı sağlayabiliriz."

Eğitimde; hizmet binalarında aydınlatma, klima, ısınma, elektronik cihazlar ve bilgisayar kullanımı konularında enerjinin nasıl sarf edileceği, ayrıca iş yeri dışında günlük hayatta çevre dostu bir hayatın nasıl sürdürüleceği ve fosil yakıtların olumsuz etkileri ele alındı.

Eğitim soru cevap bölümüyle sona erdi.