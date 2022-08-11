PKK'ya bir darbe daha! İstanbul'u kana bulayacaktı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı'nın başarılı bir operaysonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinde peşi sıra attığı iletilerle PKK'ya yeni bir darbe daha vurulduğunu duyurdu.

Öğle saatlerinde Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonuyla Azez'de canlı bombanın yakalandığı iletisinden hemen sonra yeni bir gelişmeyi daha duyurdu.

Bakan Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı" paylaşımında bulundu.

PKK'nın fotoğrafını da yayımlayan Bakan Soylu, Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü başarılı operasyon için tebrik etti.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1557672871748685824