Osmangazi Köprüsü'nden rekor geçiş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Nisan tarihinde Osmangazi Köprüsünden 117 bin 537 araç geçtiğini açıklarken, bu anlamda tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.ANKARA (İGFA) - İstanbul'u Ege'ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolunun en önemli bileşeninin Osmangazi Köprüsü olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, köprünün 1 Temmuz 2016'da hizmete açıldığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, "Eski yolu kullanarak körfezi geçmek yaklaşık bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise 45 ile 60 dakika kadar sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu köprü sayesinde ciddi bir zaman tasarrufu zaman ve yakıt tasarrufu sağlandığının da altını çizerek, köprü sayesinde artan araç sayısı trafik nedeni ile oluşacak zaman kaybı ve yakıt kaybının da önüne geçildiğini söyledi.

GARANTİ KARŞILAMA ORANI İSE YÜZDE 209'LARA ÇIKTI

13 Nisan tarihinde Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 aracın geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu tarihte yapılan geçiş sayısının, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "13 Nisan tarihinde ulaşılan rakam ile geçtiğimiz yıl 24 Haziran 2023 tarihinde 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi köprüsünden bayramın ikinci günü (11 Nisan) 109 bin 688, bayramın üçüncü günü (12 Nisan) 111 bin 699 geçişi, dün ise 117 bin 537 geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'lara çıktı" diye konuştu.