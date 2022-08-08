Nilüfer Belediyesi ektiklerini biçecek

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, seçim öncesindeki vaatlerini aktarırken, 3 yıl 4 ay 4 gün içinde yaptıkları icraatları anlattı. Başkan Erdem, tarımla ilgili birçok taahhütte bulunduklarını vurgularken, “ Çiftçilerimize ciddi katkılar sağlayacak” açıklamasını yaptı.Mehmet ÇETİNKAYA/BURSA İNTERNET GAZETESİ (BİG) BURSA (İGFA) Bursa İnternet Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yönetimlere katılımcılığın en yoğun olduğu ilçelerden birinde olduklarını dile getirdi. Türkiye’de bir ilk olan mahalle komitelerini kurduklarını aktaran Erdem, “Bunu bakanlık bile aldı. Örnekleri iyi götürdük. Tek engel ise pandemi oldu. Seçimi de bu yüzden gerçekleştiremedik. Stratejik planları katılımcılarla gelişiyor. Nilüfer Belediyesi’ne bu yerleşmiş durumda” dedi.

HİZMETE DEVAM

Önümüzdeki seçim dönem için konuşmanın erken olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “ Derdimiz sistemi kurumsal bir hale getirmek. Görev süremiz içinde de bunun sinyallerini verdik. Biz daha buradayız görevimize devam edeceğiz. Halkımız teveccüh gösterirse, biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Siyaset öncesinde de Mimarlar Odası’nda hizmet etmeye başlamıştık. 16 yıl bunu burada taçlandırdık” dedi.

CAN DOSTLAR EKİMDE YENİ YUVALARINDA

Sokak canlıları ile ilgili çalışmaları değerlendiren Turgay Erdem, “ En büyük sorun sokak köpekleriydi. Hala da devam ediyor vatandaşlarımız aktarıyor. Bu bir yasal sorun. Sokak hayvanlarının doğal yaşamda hayatlarını sürdürmesi için yasa da var. Bizler barınaklarda bakımlarını yapıyoruz. Yasak ırklar için mekan hazırlığı yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurumuz sonrası Kuruçeşme Mahallesi’nin bulunduğu yerde 45 dönümlük sokak hayvanlarının yaşayacağı bir alan oluşturmak için izni aldık. Ekim ayı itibariyle canlılarımızı orada yaşayacak hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.

BEBKA’DAN 1 MİLYON LİRALIK HİBE

Tarım yılıyla ilgili ciddi bir çalışma yaptıklarını aktaran Erdem, “ Ekoçiftlik adını verdiğimiz bir projeyle devam ediyoruz. Çiftlikle oluşturduk, sulu tarım yapıyoruz. Çıkan ürünlerin işlenebileceği gençlik ve çalışma kampları da gelecek yıl gerçekleştireceğiz. Türkiye’deki ilklerden olan bir ilçe belediyesi olarak Uludağ Üniversitesi ile bulunduğumuz tarım topraklarının numunelerini alıp hangi alanda nelerin yapılabileceğini ve işlenebileceğini geliştirmek için anlaşma yaptık. Bu ay sonunda bitecek ve çiftçilerimize dağıtarak bunun bilgisini sunacağız. Akabinde ürünleri alıp uydu üzerinden işleyip, ne kadar ürün olduğunun da tespiti yapılacak. Çeşitliliği de artacak. BEBKA’dan tıbbi aromatik bitkileri işlemek için 1 milyon liralık hibe aldık, Hasanağa’da bir hazırlık merkezi oluşturduk. Kadın dernekleri ürünleri alıp işleyerek satışa hazır hale getirecek. Nilüfer Bostan merkezlerimizde satışa sunuluyor. 5 tane açıldı, 4 tanesi de açılış için bekliyor” açıklamasında bulundu.

BİLİM MERKEZİ HAZIRLIĞI

Çocuklarla ilgili park projelerinin aralıksız sürdüğünü açıklayan Turgay Erdem, komisyonların sayısının artırıldığını söylerken, kadın ve gençlerin sayısız arttığını vurguladı. İlçede 2 tane kodlama atölyeleri olduğunu belirten Erdem, “ Elektronik devrelerle yangın alarmı yapmayı öğreniyor. Çocuklar birçok konuda elektronik ve robotik çalışmalar konusunda yetenekleri var. Kent içinde ve 14 kırsal mahallemizde ücretsiz internet hizmetimiz var. Pandemi zamanında okullar kapanınca konuya hemen müdahale ettik. Konak Mahallesi’nde pancar depomuzu Bilim Merkezi’ni yapmak istiyoruz. Proje tamamlandı yılsonuna kadar ihale gerçekleştirilir. Görükle Kültürevi de yeni polis merkezinin yapılmasının ardından hayata geçirilecek. Temel atması bu yıl yapılır” diye konuştu.

KÜLTÜREVİ PROJESİ

Görükle Kurtuluş Mahallesi ile Göçmen Konutları’nda hayata geçirmek istedikleri bir kültür evi projesi olduğunu açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “ Orada Milli Emlak’a ait bir alan vardı bizler de kültür alanına çevirdik. Bir de Balat’ta okul alanımız var. Takas teklifi geldi. Hala bu gerçekleşmedi. Ankara’dan takip ediyoruz. Bunu da hayata geçirebiliriz. Bürokrasi bizim heyecanımızın gerisinden geliyor” dedi.

KIRSAL MAHALLELER İÇİN ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Özellikle kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz internet olanağı sağlamak için, kablosuz internet istasyonları kurduk. Pandemi sürecinde internet alt yapısı olmayan birçok kırsal mahallemizde çocuklarımızın dışarı çıkmadan internete evinden ulaşması için gerekli hizmeti ücretsiz sağladık.

FİDE BİZDEN, ÜRÜN SİZDEN

Kentte yaşayan herkesin balkon ve teraslarında tarımsal üretim yapmaları için ata tohumlarından üretilmiş domates, biber, patlıcan gibi sebze çeşitlerinden 400 bin adet fide dağıtık. İstiyoruz ki Nilüfer’de balkon tarımı yaygınlaşsın herkes üretimin tadına varsın. Fidelerle evlerde sebze yetiştirmenin ve dalından koparıp yemenin tadını çocuklarınıza yaşatın istiyoruz. Balkonlarınız, teraslarınız birer mini bahçeye dönüşsün, ilaçsız biberler, domatesler patlıcanlar yetişsin. Gelecek nesilleri tarımla tanışsın ve onları üretime teşvik etmek istiyoruz.

DEPREMSELLİK VURGUSU

Depreminin zamanını kimsenin bilemeyeceğini vurgulayan Başkan Erdem, “ Nilüfer deprem yönünden biraz daha şanslı görünüyor. Kentsel dönüşüm olarak adlandırılan tartışmalı konu var. Depreme hazırlık bu şekilde olmamalı. 5-6 katlık yere 12 katlı binalar dikilmez. Ada bazlı dönüşüm olmaz. Bölgesel bir çalışma yapılmalıdır. Yıldırım’daki Mevlana mahallesinde yapılan çalışmalar doğru olarak işliyor. Nilüfer daha az etkilenecektir. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Mudanya açıklarından giden bir kol var. Uluabat’tan geçen de bir fay hattı var. Üniversitelerle yaptığımız çalışmalarla fay hattının yerini belirledik. Vatandaşları bilinçlendirmek ve deprem öncesini iyi hazırlamak önemli. Risk bölgeleri çok iyi tespit edilmeli. TOKİ’ler devreye girebilir sağlam binalar yapmak konusunda. Riskli binalarla ilgili fizibilite çalışmalarını devlet yapmalı, yerel yönetimler bu işin taşeronluğunu yapmalı” dedi.

ÖNEMLİ MESAJLAR

Bursa İnternet Gazetesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turgay Erdem, “ Takipçilere çok önemli mesajlar veriliyor. İnsanlarımız dilerim daha duyarlı olur. Tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” açıklamasını yaptı.

