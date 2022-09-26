Muğla'da iki adet çok amaçlı acil müdahale teknesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerde oluşabilecek yangın, yaralı nakli vb. olumsuzluklara müdahale etmek için iki adet çok amaçlı acil müdahale teknesi aldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi kıyı tesislerinde ve denizlerde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için 2 farklı boy ve tipte acil müdahale teknesi aldı.

7 metre uzunluğunda 2.50 metre eninde olan çok amaçlı acil müdahale teknesi deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli ve denizde kontrol görevi yapacak.

İki adet çok amaçlı acil müdahale teknesi Bodrum ve Marmaris limanlarında göreve başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 acil müdahale teknesinin yanı sıra 1 adet deniz kirliliği acil müdahale teknesini önümüzdeki günlerde hizmete alacak. 9.80 metre uzunluğunda 4,50 metre eninde olan tekne, yedekleme, tekne çekme, deniz yüzeyi temizliği ve denizde kontrol görevi icra edecek.