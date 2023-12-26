Milli Eğitim'den öğretmenlerin gözüyle 100. yıl sempozyumu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu"na katıldı.ANKARA (İGFA) - Eğitimin bugünü ile geleceğini öğretmenlerin fikirleri yönünde mercek altına almak ve eğitimde Türkiye Yüzyılı'na bulunabilecek en iyi katkıları ortaya koymak amacıyla Ankara'da düzenlenen "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu" başladı.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili planlama yaparken en temel konuma konulan başlıklardan birinin yüzyılın birikimini, gelecek yüzyılı inşa edecek öğretmenlerle birlikte değerlendirmek ve ona göre planlamak olduğunu söyledi.

Benzeri bir kongreyi, ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın silahlı kısmı kazanıldıktan sonra akılla kazanılacak kısmını organize etmek üzere 1921'de düzenlediğini anımsatan Tekin, kendilerinin de gelecek yüzyılı inşa etmek için öğretmenlerle birlikte benzeri bir adım attıklarını vurguladı.

Bakan Tekin, yaklaşık 102 yıl önce yapılan kongreden Atatürk'ün şu cümlelerini paylaştı:

"Onun için millî bir terbiye programından bahsederken eski devrin hurafelerinden sıyrılmış ve yaratılış özelliklerimizle, fıtratımızla hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen bir cümle tesirlerden tamamen uzak, seciyeimillîye ve tarihimizde mütenasip bir kültür kastediyorum çünkü dehayımillîmizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile tevil olunabilir. Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar ettirebilir."



Gelecek dönemin işaretlerinin bu cümlede bulunduğunu bildiren Tekin, "Biz de önümüzdeki yüzyılı, tam da burada tanımlanan, insan fıtratına uygun, millî bir terbiye programı, kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi geçmişimizden hareketle yepyeni bir yüzyıl inşa etmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.