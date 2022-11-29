MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları takvimi güncellendi

Millî Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarının öngörülen tarihten önce açıklanmasının ardından uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürece ilişkin takvimde de güncelleme yapıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürecin daha kısa sürede tamamlanabilmesi bakımından "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Duyurusu" ekinde yer alan takvimde değişikliğe gidilerek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları, 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı.

Bu değişiklik doğrultusunda, sürece ilişkin takvimde de güncelleme yapıldı.

Buna göre, sınav sonuçlarına itirazlar, 25 Kasım-1 Aralık 2022'de alınacak.

Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin değerlendirmeler, 15 Aralık'a kadar yapılacak. Kesin sonuçların 16 Aralık 2022'de açıklanmasının ardından sertifikalar ise 20 Aralık 2022'de düzenlenecek.