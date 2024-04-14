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Manisa Büyükşehir Meclisi'nde görev bölümü yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni dönem ilk toplantısında meclis başkanvekilleri ile meclis katip üyeleri, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları üyeleri, Ege Belediyeler Birliği asil üyesi, Tarihi Kentler Birliği asil üyeleri ve Jeopark Belediyeler Birliği asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı

GÜNDEM 14.04.2024, 09:47
Manisa Büyükşehir Meclisi'nde görev bölümü yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni dönem ilk toplantısında meclis başkanvekilleri ile meclis katip üyeleri, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları üyeleri, Ege Belediyeler Birliği asil üyesi, Tarihi Kentler Birliği asil üyeleri ve Jeopark Belediyeler Birliği asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da 2 yıl boyunca görev yapacak meclis başkanvekillerinin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 1. Başkanvekilliğine Ahmet Anıl Ceylan, 2. Başkanvekilliğine ise Erdinç Yavaşlı seçildi. Daha sonra 2 yıl süreyle görev yapacak Meclis Katip üyelerinin seçimine geçildi. Gizli yapılan oylama sonucunda, Emine Özge Arslan ve Faruk Östlüer Meclis Katip Üyeliğine seçildi.

Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni'nde görev alacak 5 ismin belirlenmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda encümen üyeliklerine Hakan Şimşek, Ahmet Anıl Ceylan, Yağız Kaya, Faruk Östlüer ve Lütfi Akdağ seçildi. Ardından ihtisas komisyonlarının kurulması ve görev alacak isimlerin belirlenmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda komisyonlarda görev alacak isimler şöyle oluştu:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Gülden Erhun, Metin Terdi, Tamer Aluş, Murat Kara, Anıl Ceylan, Yunus Emre Füzun, Mehmet Palabıyık. Plan ve Bütçe Komisyonu: Abdulkadir Yavuz Özdem, Hakan Şimşek, Sercan Çelik, Hüseyin Maliz, Yağız Kaya, Adnan Çağlayan, Tevfik Akçay. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu: Lütfi Akdağ, Emine Özge Arslan, Yağız Kaya, Hüsnü Serdar Bozdemir, Uğur Doğan, Berk Mersinli, Mehmet Güzgülü. Trafik ve Ulaşım Komisyonu: Onursal Sayın, Fevzi Düzövüt, Hanifi Yelken, Bayram Yıldırım, Hidayet Sayın, Ahmet Songüler, Nurullah Kasap. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Cafer Çeniz, Hasan Levent, Selim Akbıyıkoğlu, Halil Koç, Gökhan Yener, Tuncay Anadolu, Mehmet Çağrı Yüksel. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Gülten Ezgi Tulaz, Erdinç Yavaşlı, Ekrem Kayserili, Muammer İbişoğlu, Kubilay Çetin Bozer, Alp Serdar Tuğsal, Akif Kılıçaslan. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: Ali Kuyumcu, Ali Teker, Mahmut Çalık, Halil Erman Eryılmaz, Fırat Honaz, Behçet Özkul, Çağrı Oğuzalp Coşkun. Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu: Emine Koç, Ali Rıza Ruayercan, Cihat Mergen, Sema Şenyaşa, Gülden Erhun, Tuncay Anadolu, Ayşenur Hisar. Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Cafer Çeniz, Mehmet Doğan, Halil Koç, Zafer Özbudak, Mustafa Olgun, Süleyman Doruk, Gürsoy Çakır. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu: Hasan Hüseyin Namver, İbrahim Uslu, Savaş Aktepe, Yenal Yıldırım, Engin Demirdal, Ferhat Şen, İlkay Düztaş. Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu: Lütfi Akdağ, Faruk Östlüer, Emine Koç, Erdinç Yavaşlı, Gülten Ezgi Tulaz, Mustafa Gül, Yasin Yalçın. Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Anıl Ceylan, Sema Şenyaşa, Metin Terdi, Murat Kara, Özge Arslan, Ömer Baysan, Ayşenur Hisar. Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Faruk Östlüer, Yenal Yıldırım, Ali Teker, Tamer Aluş, Sercan Çelik, Yunus Emre Füzün, Hikmet Ceylan. Kooperatifler Komisyonu: Mehmet Doğan, Zafer Özbudak, Halil Erman Eryılmaz, Mahmut Çalık, Onursal Sayın, Hikmet Ceylan, Ahmet Songüler. Sokak Hayvanları Komisyonu: Uğur Doğan, Ekrem Kayserili, Selim Akbıyıkoğlu, Savaş Aktepe, İbrahim Uslu, Akif Kılıçaslan, Berk Mersinli.

Mecliste Ege Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Jeopark Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde Manisa’yı temsil edecek isimler de belirlendi. Ege Belediyeler Birliğine Halil Koç asil üye olarak seçildi.

Tarihi Kentler Birliği’ne Sema Şenyaşa, Ahmet Anıl Ceylan, Metin Terdi asil üye olarak seçildi. Jeopark Belediyeler Birliğine Gülden Erhun, Yenal Yıldırım, Emine Koç, Halil Kaya, Kubilay Çetin ve Hasan Hüseyin Namver yapılan oylama sonucunda asil üyeliğe seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine ise Fırat Honaz, Halil Erman ve Hasan Levent asil üye olarak seçildi.

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