Lara Sahili'nde neler oluyor?

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Lara sahil bandında planlama çalışmalarına başladığı iddialarına yanıt verdi. Belediye, bu konuda hukuki haklarını kullanacağını belirtti.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, eski Divan Talya Otel’den Karpuz Kaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’na kadar uzanan yaklaşık 21 kilometrelik Lara sahil bandında planlama çalışmalarına başladığı iddia edildiğine dikkati çekilerek, kamuoyu bilgilendirmesi yapıldı.

Bilindiği üzere Bakanlık, Temmuz 2019’da anılan bölgede 557 dekarlık alanı ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve bu alan dışında kalan ve Antalya’nın doğa harikası falezleri de içine alan 686 dekarlık kıyı şeridini ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak onaylandığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bölge, sahip olduğu doğal güzelliklerini yanı sıra bugün kent içi turizmde önemli bir alandır. Lara sahil bandı, özellikle belediyemize ait ve girişlerin ücretsiz olduğu mavi bayraklı falez plajları, belediyemiz kafeleri, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’miz, yürüyüş ve bisiklet yolları, parklarıyla belediyemizce bütünlüklü bir yaşam alanı haline getirilmiştir. Lara sahil bandına ilişkin Ankara’da, masa başında hazırlanacak plan Antalya kamuoyunun nezdinde asla karşılığı olmayacaktır. Muratpaşa Belediyemiz, görüşü ve onayı alınmadan yapılacak planlara karşı hukuki haklarını kullanmaktan bir an olsun geri durmayacaktır. Antalya’nın hak ve hukukunu savunmak görevimizdir".