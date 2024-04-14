Son Dakika

Kocaeli'nin karpuz tohumu üreticilere teslim ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere sağladığı yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu dağıtımı başladı

GÜNDEM 14.04.2024, 10:39
Kocaeli'nin karpuz tohumu üreticilere teslim ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere sağladığı yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu dağıtımı başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilecek. Bu doğrultuda, üreticilerden başvurular tamamlandı.

Tohumların çiftçilere dağıtımına İzmit, Kandıra ve Gebze ilçelerinde başladı. Büyükşehir, kent genelindeki kırsalda tarımsal üretimin kesintisiz devam ettirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere verdiği destekleri artırarak sürdürüyor.

Her zaman çiftçilerin yanında olan Büyükşehir, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendiriyor. Bu doğrultuda, üreticilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteği veren Büyükşehir, meşhur Kandıra karpuzunun üretiminde artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasını hedefliyor.

TOHUMLAR ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLİYOR

Karpuz tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin talepleri alındı ve tohumların dağıtımına başlandı. Üreticiler karpuz tohumlarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi ve Gebze Belediyesindeki Büyükşehir hizmet binasından teslim alabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklemiş oldu. Desteklerle birlikte atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılırken, karpuz üretiminde de ciddi artışlar yaşandı.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendine has tadı ve kokusuyla Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş bir pazara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan, nefis aroması ve bol sulu olmasından dolayı tüketicilerin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra karpuzunun ünü il sınırlarını aşıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan ve tüketicilerce aranan Kandıra karpuzu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli bir besin kaynağı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Kasımpasa 32 46
6. Rizespor 31 45
7. Sivasspor 32 44
8. Başakşehir 31 43
9. Antalyaspor 31 42
10. Alanyaspor 31 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 31 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 29 59
3. Ahlatçı Çorum FK 30 52
4. Sakaryaspor 29 50
5. Kocaelispor 29 49
6. Bodrumspor 29 48
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 29 45
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 29 40
11. Keçiörengücü 30 36
12. Ümraniye 30 34
13. Manisa FK 30 33
14. Şanlıurfaspor 29 33
15. Tuzlaspor 29 31
16. Adanaspor 29 31
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 29 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 31 71
3. Liverpool 31 71
4. Aston Villa 32 60
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 32 48
9. Chelsea 30 44
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Bournemouth 32 42
13. Fulham 32 39
14. Brentford 33 32
15. Crystal Palace 31 30
16. Everton 31 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 31 45
8. Valencia 30 44
9. Getafe 31 39
10. Osasuna 30 39
11. Villarreal 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 30 14
20. Almeria 30 13