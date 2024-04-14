Kocaeli'nin karpuz tohumu üreticilere teslim ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere sağladığı yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu dağıtımı başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilecek. Bu doğrultuda, üreticilerden başvurular tamamlandı.

Tohumların çiftçilere dağıtımına İzmit, Kandıra ve Gebze ilçelerinde başladı. Büyükşehir, kent genelindeki kırsalda tarımsal üretimin kesintisiz devam ettirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere verdiği destekleri artırarak sürdürüyor.

Her zaman çiftçilerin yanında olan Büyükşehir, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendiriyor. Bu doğrultuda, üreticilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteği veren Büyükşehir, meşhur Kandıra karpuzunun üretiminde artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasını hedefliyor.

TOHUMLAR ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLİYOR

Karpuz tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin talepleri alındı ve tohumların dağıtımına başlandı. Üreticiler karpuz tohumlarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi ve Gebze Belediyesindeki Büyükşehir hizmet binasından teslim alabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklemiş oldu. Desteklerle birlikte atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılırken, karpuz üretiminde de ciddi artışlar yaşandı.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendine has tadı ve kokusuyla Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş bir pazara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan, nefis aroması ve bol sulu olmasından dolayı tüketicilerin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra karpuzunun ünü il sınırlarını aşıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan ve tüketicilerce aranan Kandıra karpuzu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli bir besin kaynağı.