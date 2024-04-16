Keşan'da uyuşturucu operasyonları yoğunlaştı

Keşan'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 10 günde 14 ayrı operasyon düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 10 günde 14 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran 17 şüpheliye hakkında TCK 191'den işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan tahkikat başlatıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler:

1,79 gr bonzai

7,23 gr bonzai

3,02 gr bonzai

0,42 gr uyuşturucu maddesi

0,92 gr ot maddesi

4 adet extacsy hap

7.57 gr uyuşturucu maddesi

1.27 gr uyuşturucu maddesi

2 adet sentetik lyrica hap

0,48 grammetamfetamin

1 adet PAYP

2 adet SUBOXONE marka uyarıcı hap

6 adet sentetik hap

Para:

17.600 TL

Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ve bu tür suçlulara göz açtırmayacaklarını bildirdi.

Ayrıca:

11 Nisan 2024 tarihinde İpsala'da mesire alanında kuru sıkı tabanca, bıçak ve kutu içerisinde 35 adet kuru sıkı fişek ele geçirildi. R.S. ve C.P. isimli şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar'dan tahkikat başlatıldı.

10 Nisan 2024 tarihinde İpsala'da mesire alanında 1 adet dedektör, 2 adet detektöre takılı pil, 1 adet kafa feneri, 1 adet kürek, 1 adet çapa ve keser ele geçirildi. B.S., R.S., M.A.A. ve C.P. isimli şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.