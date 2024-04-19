Keşan'da silahlı kaçakçı yakalandı!

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyünde çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan İlçesi Akhoca köyünde şüpheli bir şahsın evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, 5 adet av tüfeği, 35 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Şüpheli (1) şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.