Kayseri'de karla 'büyük' mücadele

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede kapanan 236 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ekipler, ‘beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile kentte kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesine devam ediyor.

7 İLÇEDE 236 MAHALLE YOLU AÇILDI

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 16, Develi’de 24, Pınarbaşı’da 102, Sarız’da 36, Talas’ta 4, Tomarza’da 49 ve Yahyalı’da 5 mahalle olmak üzere toplam 236 mahalleyi bin 888 kilometrelik yol ağında yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, 5,5 saat gibi kısa sürede yoğun çalışması sonucu şehir merkezi ve kırsalda kapalı yol kalmazken, ekipler yol genişletme ve temizleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

FEN İŞLERİ VE PARK, BAHÇELER EKİPLERİ DE MERKEZDE KARLA MÜCADELE EDİYOR

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

BEYAZ ALTIN İLE GELEN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan ‘beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte objektiflere yansıyan karelerde, bazı vatandaşlar kar altında yürümenin keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştirdi.