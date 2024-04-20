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İzmir MEB Gastronomi Festivalinde lezzet şöleni

Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Bölgesi Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

GÜNDEM 20.04.2024, 09:25
İzmir MEB Gastronomi Festivalinde lezzet şöleni

Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Bölgesi Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Türk mutfağının zengin lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliğe; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Eğitim Müfettişleri Başkanı Koray Aykurt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Doğru, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TÜRKİYE’DE 407 İZMİR’DE 33 EKİP YARIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Türkiye’de 7 bölgede düzenlenen gastronomi festivali ve yemek yarışması İzmir bölgesine; İzmir’den 25, Manisa’dan 8 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezi katıldı. Türk mutfağı mirasının korunması ve mutfak sanatlarındaki ustalıkların gösterilmesinin amaçlandığı yarışmada Türkiye genelinde 407 ekip ve 1221 öğrenci yarıştı.

Festivalde, genç aşçılar mutfaktaki hünerlerini sergilerken hazırladıkları güzel yemeklerle katılımcılara lezzet şöleni yaşattı.

Tüm gün süren tatlı rekabetin sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede; birinciliği Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yusuf Sinan Kuşçu, Zehra Yıldızoğlu ve Yağmur Çınar alırken ikinciliği de Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Büşra Ergen, Ragıp Şahin ve Berivan Yıldız aldı. Üçüncülük ödülüne ise Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Eylül Düşden, Cüneyt Sarıkurt ve Bilal Aktar layık görüldü. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi tarafından verildi.

“MUTFAK KÜLTÜRÜ, TOPLUMLARIN KİMLİĞİNİ VAR EDEN DEĞERLERDEN BİRİDİR”

Gastronomi festivalinde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Kültürel anlamda toplumların kimliğini var eden değerlerden biri olan mutfak kültürü, tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimiyle şekillenerek kendine özgü bir nitelik kazanmıştır. Binlerce yıllık geçmişiyle Türk mutfağı, Orta Asya'nın bereketli topraklarından Anadolu coğrafyasına uzanan bir lezzet yolculuğudur. Bu tür yarışmalar, meslek liselerimizin yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören evlatlarımıza, mutfak sanatlarındaki ustalıklarını gösterme ve Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktarma fırsatı sunuyor.” diyerek yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

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