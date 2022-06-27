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İstanbul'da 499 kadın polis memurunun mezuniyet sevinci
GÜNDEM 27.06.2022, 10:07
İstanbul'da Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezinde 27. dönem mezunları için tören düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da 499 kadın polis memuru mezuniyet sevinci yaşadı
15 Temmuz Demokrasi Şehidi Sevda Güngör Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.
İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre bu yıl 499 kadın Polis memuru mezun olurken törende dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyeleri takdim edildi.
Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı.
Tören, mezunların yemin etmesi ve keplerini havaya atmasıyla son buldu.
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